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В Ростове ввели режим повышенной готовности

В Ростове в связи с повышением уровня воздушной опасности ввели режим повышенной готовности.
Источник: Комсомольская правда

Из-за повышения уровня воздушной опасности в Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности. Такое решение было принято в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

— Все силы и средства городского звена РСЧС с 18:30 20 декабря до 10:00 21 декабря переведены в режим экстренного реагирования, — прокомментировал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Жителей Ростова предупредили, что в случае воздушной опасности нужно укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, то лучше зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.