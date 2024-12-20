В Ростове ввели режим повышенной готовности

Из-за повышения уровня воздушной опасности в Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности. Такое решение было принято в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
— Все силы и средства городского звена РСЧС с 18:30 20 декабря до 10:00 21 декабря переведены в режим экстренного реагирования, — прокомментировал сити-менеджер Алексей Логвиненко.
Жителей Ростова предупредили, что в случае воздушной опасности нужно укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, то лучше зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.