В Ростове ввели режим повышенной готовности

Жителей Ростова предупредили, что в случае воздушной опасности нужно укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, то лучше зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.