Уфимский «Салават Юлаев» уступил в гостях «Металлургу»

Уфимский хоккейный клуб проиграл «Салават Юлаев» в Магнитогорске с «Металлургу». Гостевая встреча завершилась со счетом 2:4.
Первая шайба в воротах уфимцев оказалась уже на шестой минуте матча. В середине периода СЮ удалось сравнять счет, но втором периоде «Металлург» оторвался и забил два гола.
В конце второй двадцатиминутки уфимцам удалось сократить отставание, однако на последней минуте игры соперники юлаевцев отправили четвертую шайбу.
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