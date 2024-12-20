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Уфимский «Салават Юлаев» уступил в гостях «Металлургу»

Игра закончилась со счетом 4:2.
Источник: Комсомольская правда

Уфимский хоккейный клуб проиграл «Салават Юлаев» в Магнитогорске с «Металлургу». Гостевая встреча завершилась со счетом 2:4.

Первая шайба в воротах уфимцев оказалась уже на шестой минуте матча. В середине периода СЮ удалось сравнять счет, но втором периоде «Металлург» оторвался и забил два гола.

В конце второй двадцатиминутки уфимцам удалось сократить отставание, однако на последней минуте игры соперники юлаевцев отправили четвертую шайбу.

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