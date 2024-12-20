В Ростове 24 декабря сразу несколько улиц останутся без воды

Так, с 8 часов утра 24 декабря и до 8 часов утра следующего дня временно отключат воду в границах ул. Селиванова — пр. Шолохова — пр. Сельмаш. Также воды не будет в ВНС «Мира, 23»; ВНС «Сельмаш, 8»; авиационном колледже пр. Мира, 9; школе № 21: пр. Мира, 9; детсадах: пр. Мира, 24а, пр. Мира, 23а, а также в суде Первомайского района: пр. Металлургическая, 29.