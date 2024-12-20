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В Ростове 24 декабря сразу несколько улиц останутся без воды

В Ростове-на-Дону жителей предупредили об отключении воды 24 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове 24 декабря сразу несколько улиц останутся без воды. Об этом сообщили в Ростовводоканале.

Так, с 8 часов утра 24 декабря и до 8 часов утра следующего дня временно отключат воду в границах ул. Селиванова — пр. Шолохова — пр. Сельмаш. Также воды не будет в ВНС «Мира, 23»; ВНС «Сельмаш, 8»; авиационном колледже пр. Мира, 9; школе № 21: пр. Мира, 9; детсадах: пр. Мира, 24а, пр. Мира, 23а, а также в суде Первомайского района: пр. Металлургическая, 29.

Причиной временных неудобств стало переподключение нового участка водопровода по проспекту Мира.