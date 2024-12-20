«Станкин» первым защитил стратегию развития перед экспертным советом Минобрнауки

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Московский государственный технологический университет «Станкин» стал первым вузом, который защитил стратегию развития перед экспертным советом Минобрнауки РФ. Об этом сообщили в пресс-службе университета.
«20 декабря состоялось первое заседание экспертного совета по рассмотрению и утверждению стратегий развития образовательных организаций высшего образования, обеспечивающих подготовку инженерных кадров и научных разработок для технологического лидерства. МГТУ “Станкин” стал первым университетом, стратегия которого была рассмотрена и утверждена экспертным советом под председательством министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова», — отметили в пресс-службе.
Согласно утвержденной стратегии, МГТУ «Станкин» должен стать интеллектуальным центром станкоинструментальной промышленности, который объединит усилия научных и образовательных организаций по решению отраслевых задач в рамках единого консорциума. Работа охватит весь жизненный цикл станкоинструментальной продукции — от разработки до внедрения, эксплуатации и модернизации.
Важный элемент стратегии — развитие Головного центра компетенций станкоинструментальной промышленности, который будет заниматься проектированием и производством специального технологического оборудования, инжинирингом производств, отраслевой аналитикой с привлечением студентов и молодых ученых университета.
Университет сфокусируется на подготовке комплексных инженеров, сочетающих навыки нескольких профессий, в том числе конструкторов и технологов, инженеров и экономистов. Все выпускники будут владеть компетенциями командной проектной работы и глубокими знаниями дисциплин из фундаментального инженерного ядра.
Отдельным треком подготовки исследователей станет производственная аспирантура, которая будет реализована в партнерстве с ГК «Ростех». Стратегия включает также строительство нового кампуса, который привлечет талантливых абитуриентов из России и зарубежных стран.