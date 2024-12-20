«Станкин» первым защитил стратегию развития перед экспертным советом Минобрнауки

«20 декабря состоялось первое заседание экспертного совета по рассмотрению и утверждению стратегий развития образовательных организаций высшего образования, обеспечивающих подготовку инженерных кадров и научных разработок для технологического лидерства. МГТУ “Станкин” стал первым университетом, стратегия которого была рассмотрена и утверждена экспертным советом под председательством министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова», — отметили в пресс-службе.