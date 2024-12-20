Заведующий лабораторией РАН Семерико рассказал о развитии квантовых компьютеров

«Современная квантовая вычислительная наука дошла до того интересного уровня, который позволяет почти всем воплощать в практику алгоритмы квантовой коррекции ошибок. Это очень важный результат, но, на мой взгляд, все эти попытки пока выглядят неубедительными. Для корректной реализации этих кодов нам нужно нарастить точность двухкубитных операций до 99,99999% или даже 99,999999%, что позволит не только корректировать все ошибки в работе компьютеров, но и откроет новые перспективы для их применения и без этих кодов», — пояснил Семериков.