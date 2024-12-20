Хинштейн: шесть человек погибли и 10 получили травмы при обстреле Рыльска

Изначально врио губернатора сообщил о 10 пострадавших, в числе которых — 13-летний ребенок. Он заявил, что их доставили в Центральную районную больницу Рыльска с легкими травмами. Впоследствии однако глава региона уточнил, что всего за медицинской помощью обратилось девять человек, пятерых из них направили в Курскую областную больницу. ~Среди пострадавших — женщина, находящаяся на девятом месяце беременности~. Как сообщил RT источник в администрации Курской области, у пострадавших зафиксированы осколочные ранения, сотрясения головного мозга, ушибы и ссадины, тяжелых травм ни у кого не диагностировано.