Следователи задержали двух капитанов затонувших танкеров в Керченском проливе

Следователи задержали капитанов танкеров, затонувших в Керченском проливе: им предъявили обвинение. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Крым.
Согласно опубликованной информации, капитанам двух танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», которые потерпели крушение в Керченском проливе, предъявили обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Происшествие случилось 15 декабря. В тот день был шторм, оба судна получили серьезные повреждения и затонули.
— Назначены судебно-медицинские экспертизы в отношении членов экипажа судна, а также судоводительская судебная экспертиза, — прокомментировали в ведомстве.
Как только погода станет лучше, то следователи осмотрят места крушения судов. Такие меры позволят установить ущерб морской среде от разлива мазута.