Следователи задержали двух капитанов затонувших танкеров в Керченском проливе

Согласно опубликованной информации, капитанам двух танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», которые потерпели крушение в Керченском проливе, предъявили обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Происшествие случилось 15 декабря. В тот день был шторм, оба судна получили серьезные повреждения и затонули.