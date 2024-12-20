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Следователи задержали двух капитанов затонувших танкеров в Керченском проливе

СК предъявил обвинение двум капитанам затонувших в Керченском проливе танкеров.

Источник: Комсомольская правда

Следователи задержали капитанов танкеров, затонувших в Керченском проливе: им предъявили обвинение. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Крым.

Согласно опубликованной информации, капитанам двух танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», которые потерпели крушение в Керченском проливе, предъявили обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Происшествие случилось 15 декабря. В тот день был шторм, оба судна получили серьезные повреждения и затонули.

— Назначены судебно-медицинские экспертизы в отношении членов экипажа судна, а также судоводительская судебная экспертиза, — прокомментировали в ведомстве.

Как только погода станет лучше, то следователи осмотрят места крушения судов. Такие меры позволят установить ущерб морской среде от разлива мазута.