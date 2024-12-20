МИД прекратил работу генконсульства Румынии в Ростове

МИД прекратил действие соглашения о генконсульстве Румынии в Ростове-на-Дону. Соответствующая информация появилась на сайте официальных правовых актов. Согласно опубликованным данным, генконсульство перестало работать с 15 декабря.
−15 декабря 2024 года прекращено действие Соглашения между правительством РФ и правительством Румынии об открытии в г. Ростове-на-Дону генерального консульства Румынии, заключенного в форме обмена нотами от 29 августа 2005 года и 22 сентября 2005 года, — говорится в сообщении.
Напомним, что работа ведомства была приостановлена еще 9 октября. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, это решение приняли ещё зимой прошлого года.