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МИД прекратил работу генконсульства Румынии в Ростове

В Ростове-на-Дону закрыли генконсульство Румынии.

Источник: Комсомольская правда

МИД прекратил действие соглашения о генконсульстве Румынии в Ростове-на-Дону. Соответствующая информация появилась на сайте официальных правовых актов. Согласно опубликованным данным, генконсульство перестало работать с 15 декабря.

−15 декабря 2024 года прекращено действие Соглашения между правительством РФ и правительством Румынии об открытии в г. Ростове-на-Дону генерального консульства Румынии, заключенного в форме обмена нотами от 29 августа 2005 года и 22 сентября 2005 года, — говорится в сообщении.

Напомним, что работа ведомства была приостановлена еще 9 октября. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, это решение приняли ещё зимой прошлого года.