МИД прекратил работу генконсульства Румынии в Ростове

−15 декабря 2024 года прекращено действие Соглашения между правительством РФ и правительством Румынии об открытии в г. Ростове-на-Дону генерального консульства Румынии, заключенного в форме обмена нотами от 29 августа 2005 года и 22 сентября 2005 года, — говорится в сообщении.