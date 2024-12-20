РКН включил WhatsApp в число организаторов распространения информации

Роскомнадзор включил в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена) и Skype, свидетельствуют данные реестра. Он свидетельствует, что сервисы были добавлены 19 декабря.