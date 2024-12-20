Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РКН включил WhatsApp в число организаторов распространения информации

Роскомнадзор включил в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена) и Skype, свидетельствуют данные реестра.

Источник: Reuters

Роскомнадзор включил в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена) и Skype, свидетельствуют данные реестра. Он свидетельствует, что сервисы были добавлены 19 декабря.

Тогда же в реестр был внесен сервис для видеозвонков Skype.

Реестр организаторов распространения информации в интернете существует с 2014 года. Внесенные туда компании обязаны предоставлять ФСБ и другим уполномоченным госорганам данные о действиях пользователей, включая содержимое переписки.

В него уже были включен мессенджер Telegram (согласно данным реестра, с 2017 года).

Интернет