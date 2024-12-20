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В СК РФ поручили разобраться с обманом покупателей домов в Ростове

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об обмане покупателей частных домов в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В СУ СК РФ поручили разобраться с обманом покупателей домов в Ростове-на-Дону. Соответствующая информация появилась на официальной странице ведомства 20 декабря.

Сразу несколько СМИ опубликовали материалы, в которых говорилось о мошенниках. Они обманули порядка 40 семей, которые заключили договор с застройщиком о строительстве частных домов. Люди заплатили деньги, однако жилье так и не получили.

— В настоящее время обманутые граждане находятся в финансово затруднительной ситуации и вынуждены оплачивать ипотечные кредиты. Их обращения в различные инстанции результатов не принесли, — говорится в сообщении.