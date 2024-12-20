В СК РФ поручили разобраться с обманом покупателей домов в Ростове

В СУ СК РФ поручили разобраться с обманом покупателей домов в Ростове-на-Дону. Соответствующая информация появилась на официальной странице ведомства 20 декабря.
Сразу несколько СМИ опубликовали материалы, в которых говорилось о мошенниках. Они обманули порядка 40 семей, которые заключили договор с застройщиком о строительстве частных домов. Люди заплатили деньги, однако жилье так и не получили.
— В настоящее время обманутые граждане находятся в финансово затруднительной ситуации и вынуждены оплачивать ипотечные кредиты. Их обращения в различные инстанции результатов не принесли, — говорится в сообщении.