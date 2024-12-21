Что можно и нельзя делать в день Анфисы Рукодельницы 21 декабря

Православная церковь 21 декабря вспоминает святую Анфису Римскую. В народе принято отмечать день Анфисы Рукодельницы.
Что нельзя делать 21 декабря.
Не следует проводить день в одиночестве. Под запретом 21 декабря алкоголь. Кроме того, запрещено ссориться с близкими и родными. Не рекомендуется оставлять незавершенные дела. Предки верили, что их придется доделывать на протяжении всего года.
Что можно делать 21 декабря.
По традиции, 21 декабря женщины занимались рукоделием. Считалось, что тот, кто оденет вещи, вышитые в данный день, то того будет ждать удача в любви. А еще в указанный день начинали вышивать свадебный рушник.
Согласно приметам, морозный день предвещает снежную и мягкую зиму. Большие облака предупреждают о том, что будет вьюга. В том случае, если 21 декабря начался снегопад или же вьюга, то это указывало на дождливое лето.
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