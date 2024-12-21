Что можно и нельзя делать в самый короткий день в году 21 декабря 2024

Самый короткий день и самая длинная ночью ждут белорусов 21 декабря 2024 года. Чаще всего день зимнего солнцестояния выпадает именно на указанную дату, но бывают и исключения. К примеру, он может выпасть на 22 декабря. После дня зимнего солнцестояния начинает постепенно увеличиваться световой день. Интересно, что солнце 21 декабря находится ниже всего к горизонту. Кроме того, оно проделывает по небу самый короткий путь. Как ожидается, солнцестояние произойдет в 12.20.
День зимнего солнцестояния, что нельзя делать.
День не походит для того, чтобы делать уборку. Предки верили, что подобное может грозить тяжелым трудом на протяжении всего года. Кроме того, запрещено ругаться, провоцировать конфликты. А еще незамужним девушкам нельзя распускать волосы. Считается, что можно упустить свое счастье.
День зимнего солнцестояния, что можно делать.
По традиции, в день зимнего солнцестояния было принято устраивать гуляния. Как правило, ходили ряженые по дворам и пели колядки. А еще в данный день выпекали пирог круглой формы, который символизирует солнце. Также устраивали семейные обеды. А еще 21 декабря незамужние девушки гадали на любовь.
День зимнего солнцестояния, народные приметы.
Согласно приметам, солнечный день предвещает мороз 31 декабря. В том случае, если день пасмурный, то 31 декабря ждали оттепель. Дождь 21 декабря предупреждает о сырой весне. А сильный снегопад говорит о морозной зиме с сугробами.
Тем временем белорусский синоптик Дмитрий Рябов предупредил про дожди и мокрый снег на неделе с 16 по 22 декабря.
Также синоптик Рябов дал прогноз на зиму 2024 — 2025 в Беларуси: «До 50 дней оттепели, которая будет преобладать над морозами».