Что можно и нельзя делать в самый короткий день в году 21 декабря 2024

Самый короткий день и самая длинная ночью ждут белорусов 21 декабря 2024 года. Чаще всего день зимнего солнцестояния выпадает именно на указанную дату, но бывают и исключения. К примеру, он может выпасть на 22 декабря. После дня зимнего солнцестояния начинает постепенно увеличиваться световой день. Интересно, что солнце 21 декабря находится ниже всего к горизонту. Кроме того, оно проделывает по небу самый короткий путь. Как ожидается, солнцестояние произойдет в 12.20.