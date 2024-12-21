Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 21 декабря

На Колыме 16 декабря пропала женщина. Очевидцы рассказали, что она выбежала с работы посреди рабочего дня, оставив в офисе все личные вещи. После этого ее никто не видел. Только спустя несколько суток ее нашли мертвой в районе местного аэропорта на федеральной трассе. Оперативники уже вышли на след подозреваемого в убийстве.
В Хабаровском крае суд вынес приговор 56-летнему машинисту крана, из-за которого погиб человек. Как оказалось, он закрыл глаза на поломку техники, с которой потом сорвался крюк и упал рабочему на голову. Все произошло три года назад в Амурском районе.
Преступная группировка почти пять лет практически безнаказанно запугивала жителей Магаданской области. Отбирали самое ценное — деньги и имущество. Те, кто знал о банде, предпочитал молчать, беспокоясь за себя и за близких людей.