Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 21 декабря

На Колыме 16 декабря пропала женщина. Очевидцы рассказали, что она выбежала с работы посреди рабочего дня, оставив в офисе все личные вещи. После этого ее никто не видел. Только спустя несколько суток ее нашли мертвой в районе местного аэропорта на федеральной трассе. Оперативники уже вышли на след подозреваемого в убийстве.