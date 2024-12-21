Метеорный поток Урсиды достигнет максимальной мощности в самую длинную ночь года

«Активность Урсид начинается 17 декабря и продолжается до 25−27 декабря каждого года. В это время Земля пролетает через шлейф мелких частиц, оставленных кометой 8P/Туттля (8P/Tuttle). Обычно [в ночь максимальной активности потока] астрономы регистрируют около 10−15 метеоров в час, хотя в 1945 и 1986 годах случались вспышки до 100 метеоров в час, а в 1973 году — до 30 метеоров в час», — сообщили в организации.