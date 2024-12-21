Метеорный поток Урсиды достигнет максимальной мощности в самую длинную ночь года

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Звездопад Урсиды из созвездия Малой Медведицы будет наблюдаться в самую длинную в году ночь с 21 на 22 декабря. «Падающие звезды» будут видны над северным горизонтом, но яркая Луна может помешать наблюдению, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
В субботу световой день в Северном полушарии будет самым коротким в году: в Москве, например, он продлится 6 часов 59 минут. В этом году самая длинная ночь года совпадет с пиком активности метеорного потока Урсиды, названного в честь созвездия Малой Медведицы (лат. Ursa Minor), в котором находится видимая область вылета ярких вспышек (метеоров).
«Активность Урсид начинается 17 декабря и продолжается до 25−27 декабря каждого года. В это время Земля пролетает через шлейф мелких частиц, оставленных кометой 8P/Туттля (8P/Tuttle). Обычно [в ночь максимальной активности потока] астрономы регистрируют около 10−15 метеоров в час, хотя в 1945 и 1986 годах случались вспышки до 100 метеоров в час, а в 1973 году — до 30 метеоров в час», — сообщили в организации.
Урсиды наблюдаются только в Северном полушарии Земли над северным горизонтом. При ясной погоде они видны на всей территории России.
«Метеорные потоки наблюдают невооруженным глазом. Условия наблюдения Урсид в 2024 году — не совсем благоприятные. Луна вблизи последней четверти (23 декабря) помешает наблюдению метеоров», — уточнили астрономы.