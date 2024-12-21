Лицо до Шрама: приквел «Короля льва» слили в Сеть накануне премьеры

Наверное, эта история действительно воспринимается лучше всего, если вы по каким-то причинам вообще ничего не слышали о первоисточнике. Потому что мы уже знаем, какая судьба уготована Муфасе, как и то, что Така вырастет и обязательно станет Шрамом. Приквел «Короля льва» пестрит отсылками к Той Самой Сцене: оба брата неоднократно оказываются висящими на краю пропасти или смертельно бушующей под ними реки. И в один из моментов Така действительно столкнет Муфасу, но тогда еще, чтобы как раз спасти его жизнь. Предательство Шрама в «Короле льве» шокирует сегодня разве что ребенка, поэтому то, что историю Муфасы рассказывают еще маленькой Киаре, имеет смысл.