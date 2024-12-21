Лицо до Шрама: приквел «Короля льва» слили в Сеть накануне премьеры

Приквел одной из самых любимых франшиз студии Disney — «Муфаса: Король лев» — вышел в домашний американский прокат в пятницу, 20 декабря. В центре сюжета взросление будущего отца Симбы и его сводного брата Шрама. Конкуренцию льву составит еж — триквел «Соника» называют одним из потенциальных лидеров рождественской битвы в США. Одновременно с выходом в кинотеатрах в Сети оказалась пиратская копия «Муфасы» с русской озвучкой, которая используется при показе фильма в странах СНГ. Выйдет ли картина в России — неизвестно. «Известия» ознакомились с приквелом.
Львиная доля.
Продолжение своей самой успешной художественной адаптации мультфильмов Disney анонсировал в 2020 году, спустя год после выхода ремейка «Короля льва». Тогда ленту больше называли фальшивым документальным фильмом о дикой природе на National Geographic, паразитирующем на наследии оригинального «Короля льва» 1994 года. Однако противоречивые отзывы не помешали ремейку собрать $1,6 млрд при бюджете в $260 млн.
Заявленный год спустя сиквел оказался приквелом, а режиссер первой части Джон Фавро уступил кресло Барри Дженкинсу, известному по оскароносному «Лунному свету». Продолжение сосредоточилось не на львице Киаре, дочери Симбы и Налы, а на истории Муфасы. При этом будущая принцесса в приквеле присутствует в качестве слушательницы истории становления своего деда от Тимона, Пумбы (совершенно не смешных и лишних в этом фильме) и мандрила Рафики (история знакомства с Муфасой имеется). Киару озвучила Блю Айви Картер — дочка Бейонсе, которая, как и в предыдущем фильме, подарила свой голос львице Нале. Правда, российские зрители этого не услышат. Даже если фильм и дойдет до отечественных кинотеатров в формате предсеансового обслуживания, то только в дубляже.
Не одна детская психика (в том числе автора этого текста) была сломана душераздирающим моментом гибели Муфасы. Возможно, многие из нас впервые познали горечь утраты и предательства именно на этом моменте. Поэтому, чтобы подросшие зрители не расслаблялись, Disney при помощи внезапного наводнения расправляется с родителями будущего вожака прайда еще быстрее, чем успел столкнуться со своим травматическим опытом Симба в фильмах 1994 и 2019 годов. Самого же Муфасу смывает потоком в земли совершенно другого прайда, здесь он чужак и тень, нависшая над уже существующей династией львов. За него вступается сострадательная королева-львица Эше, но никак не властный вожак прайда Обаси.
Однако никакой угрозы в ровеснике не видит львенок Така — застенчивый наследник и будущий вожак. Така находит в Муфасе брата, о котором всегда мечтал. Но Обасси в попытке сохранить королевскую родословную настаивает, чтобы чужак проводил всё время с Эше и другими самками. Вся эта относительно спокойная жизнь заканчивается с прибытием стаи призрачно-белых львов из племени падальщиков во главе с безжалостным Киросом, мечтающим захватить землю Обасси. Далее Муфаса убивает сына Кироса — так зарождается кровная месть. Следующая часть фильма — это погоня Муфасы и Таки от чужаков на пути к мифической земле Милеле. К ним присоединяется львица Сараби, в которую влюбляется Така, хотя мы уже знаем, что в итоге она останется с Муфасой.
Наверное, эта история действительно воспринимается лучше всего, если вы по каким-то причинам вообще ничего не слышали о первоисточнике. Потому что мы уже знаем, какая судьба уготована Муфасе, как и то, что Така вырастет и обязательно станет Шрамом. Приквел «Короля льва» пестрит отсылками к Той Самой Сцене: оба брата неоднократно оказываются висящими на краю пропасти или смертельно бушующей под ними реки. И в один из моментов Така действительно столкнет Муфасу, но тогда еще, чтобы как раз спасти его жизнь. Предательство Шрама в «Короле льве» шокирует сегодня разве что ребенка, поэтому то, что историю Муфасы рассказывают еще маленькой Киаре, имеет смысл.
Новый «Король лев» хитом не станет.
Чем технологичнее становятся современные детские фильмы, тем меньше в них изобретательности. Эта проблема настигла российского «Волшебника Изумрудного города», премьера которого отгремела на этой неделе в Москве. Мы видим каждый доллар или рубль, вложенный в визуальные эффекты, но не погружаемся в мир на экране. В фильме Дженкинса львята очаровательные, животные в целом настолько реалистичные, что ты буквально ощущаешь бархат их меха под подушечками пальцев. При этом вся технологическая магия развеивается, когда животные, вторя оригинальному мультфильму, начинают петь. В анимационном «Короле льве» это было уместно, в live-action версии смотрится сомнительно. Тем более если в саундтреке не заявлен Элтон Джон.
На сайте Rotten Tomatoes у фильма пока что скромные 52% положительных рецензий критиков. «Муфаса» вряд ли станет хитом, но ставим лайк за смелую попытку разнообразить сюжет намеками на колонизацию и за моменты ностальгии, которые действительно возникают при просмотре. Муфаса — величественный в своей скромности. «Помни, кто ты такой», — наставление Симбе голосом Джеймса Эрла Джонса ощущается где-то на подкорке мозга. Таки Шраму удается посочувствовать, даже несмотря на то, кем он станет чуть позже. А вот с историей матери Симбы — будущей королевы Сараби — хотелось познакомиться поближе. Жаль лишь, что даже в условно анимационном проекте женским персонажам уделено ничтожно мало экранного времени. Сюжетная арка Сараби стремительно сокращается до статуса любовного интереса Муфасы и яблока раздора между братьями-львами. Что ж, дождемся сольного фильма про принцессу Киару.