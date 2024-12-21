Welt: наезд на толпу в Магдебурге ФРГ совершил выходец из Саудовской Аравии

Наезд на толпу в городе Магдебург в Германии совершил выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения. Об этом сообщает издание Welt, ссылаясь на силовые структуры.
«На рождественской ярмарке в Магдебурге водитель автомобиля въехал в толпу людей… Речь идет о мужчине из Саудовской Аравии 1974 года рождения», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что от 60 до 80 человек пострадали в результате наезда автомобиля на посетителей рождественского рынка в Магдебурге. Кроме того, официально была подтверждена гибель одного человека.
Также в Сети опубликовали первые кадры с момента задержания водителя автомобиля, который въехал в толпу.