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В Казахстане выдворены трое граждан России за двойное гражданство

На рейсе «Москва-Караганда» сотрудники полиции и пограничной службы выявили троих россиян, нарушивших законодательство о гражданстве, сообщает El.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: EL.kz

В аэропорту Караганды задержаны 23-, 40- и 48-летние граждане Российской Федерации, которые не сообщили в установленные сроки о приобретении иностранного гражданства. Транспортная полиция составила административные протоколы, а материалы дела передали в специализированный межрайонный суд города Караганды.

Суд вынес решение о наложении штрафа в размере 200 МРП (738 400 тенге) на каждого нарушителя, выдворении их за пределы Казахстана и запрете на въезд в страну сроком на пять лет.

С начала года департамент полиции на транспорте привлёк к административной ответственности 3629 иностранцев за нарушения миграционного законодательства. Из них 1077 человек выдворены за пределы Казахстана, а 412 случаев двойного гражданства завершились соответствующими мерами.