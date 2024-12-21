Убийцу ребенка в Приморье наказание настигло спустя более 20 лет

«Собранные следователями СКР по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 49-летнему мужчине за совершение убийства 11-летнего мальчика в селе Хороль (п. “е” ст. 102 УК РСФСР)», — говорится в релизе.
На суде установили, что в октябре 1993 года фигурант находился в лесу рядом с селом. Там он поссорился с мальчиком, которого задушил. Тогда осужденному было 18 лет. Он работал сторожем в совхозе.
Судебно-психологическая экспертиза установила, что убийца не имел и не имеет расстройств психики, а потому полностью отдавал отчет в совершенном преступлении.
Суд назначил мужчине наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима.