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Убийцу ребенка в Приморье наказание настигло спустя более 20 лет

В Приморье осужден мужчина, который убил ребенка в селе Хороль в 1993 году. Об этом сообщила пресс-служба приморского управления СКР.

Источник: ДЕЙТА

«Собранные следователями СКР по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 49-летнему мужчине за совершение убийства 11-летнего мальчика в селе Хороль (п. “е” ст. 102 УК РСФСР)», — говорится в релизе.

На суде установили, что в октябре 1993 года фигурант находился в лесу рядом с селом. Там он поссорился с мальчиком, которого задушил. Тогда осужденному было 18 лет. Он работал сторожем в совхозе.

Судебно-психологическая экспертиза установила, что убийца не имел и не имеет расстройств психики, а потому полностью отдавал отчет в совершенном преступлении.

Суд назначил мужчине наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима.