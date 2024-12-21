CM: ионы фторида делают зубную эмаль людей пожилого возраста более хрупкой

Отмечается, что эмаль в основном состоит из минералов, которые расположены в повторяющихся структурах. Они в 10 тысяч раз уже человеческого волоса. Ученые изучили образцы эмали зубов людей в возрасте 22 и 56 лет с помощью атомно-зондовой томографии.