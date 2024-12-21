CM: ионы фторида делают зубную эмаль людей пожилого возраста более хрупкой

Ученые из Вашингтонского университета в Сиэтле с помощью анализа атомного состава зубной эмали узнали, как зубы теряют прочность с течением времени. Исследование размещено в научном журнале Communications Materials (CM).
Отмечается, что эмаль в основном состоит из минералов, которые расположены в повторяющихся структурах. Они в 10 тысяч раз уже человеческого волоса. Ученые изучили образцы эмали зубов людей в возрасте 22 и 56 лет с помощью атомно-зондовой томографии.
Исследование показало, что в наружном покрытии зубов пожилых людей содержится больше ионов фторида, встречающийся в питьевой воде и зубной пасте.
Ученые заявили, что фториды призваны делать зубную эмаль прочнее, восполняя естественную утрату минералов. При этом стало известно, что с возрастом частицы вещества со временем замещают белковые структуры, из-за чего оболочка зубов становится более хрупкой.
Ранее хирург-стоматолог и челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова заявляла, что недолеченный кариес может привести к развитию кисты, которая нередко становится причиной удаления зуба.
До этого стоматолог-ортодонт Наталья Юрченко сообщала, что неправильное положение зубов мудрости может вызвать значительные проблемы со здоровьем ротовой полости, включая смещение зубной дуги и возникновение инфекций.