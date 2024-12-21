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Издание Focus назвало подробности о подозреваемом в теракте в Магдебурге

По информации издания, подозреваемому мужчине около 50 лет.

Источник: Аргументы и факты

Мужчина, который совершил на автомобиле наезд на людей на рождественском рынке в немецком городе Магдебург, до сих пор не попадал в поле зрения силовиков как исламист. Об этом сообщает Focus.

По информации издания, подозреваемому мужчине около 50 лет. В настоящее время он задержан.

Ранее немецкий премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф подтвердил гибель двух человек в результате наезда автомобиля на толпу посетителей ярмарки в Магдебурге.

До этого стало известно, что подозреваемый в нападении является уроженцем Саудовской Аравии и работал в одной из местных больниц. По меньшей мере от 60 до 80 человек пострадали в результате наезда автомобиля на посетителей рождественского рынка в немецком городе Магдебург.