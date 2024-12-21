Врач Чернышова: пищевые отравления возглавляют топ заболеваний в новогодье

«Это могут быть пищевые отравления, связанные с тем, что люди по традиции несколько дней доедают новогодние салаты. Особенно критично, если салаты в вазах, в салатниках простояли всю ночь на столе и только утром или ближе к обеду их убрали в холодильник», — объяснила эксперт в беседе с корреспондентом aif.ru.