Врач Чернышова: пищевые отравления возглавляют топ заболеваний в новогодье

Расстройство пищеварения поставила на первое место врач-терапевт Надежда Чернышова среди заболеваний, которые чаще всего фиксируются в дни новогодних каникул.
«Это могут быть пищевые отравления, связанные с тем, что люди по традиции несколько дней доедают новогодние салаты. Особенно критично, если салаты в вазах, в салатниках простояли всю ночь на столе и только утром или ближе к обеду их убрали в холодильник», — объяснила эксперт в беседе с корреспондентом aif.ru.
Салаты, которые провели несколько часов в тепле, становятся идеальной средой для развития болезнетворных микробов, которые вызывают пищевое отравление.
Кроме того, новогодние праздники — это время обострения гастрита, холецистита и панкреатита, то есть хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. На праздничном столе, как правило, оказываются блюда, выходящие за рамки традиционного пищевого рациона. Врач обратила внимание на то, что в дни новогодних каникул люди едят много жирного, сладкого, калорийного, употребляют непривычные сочетания продуктов. Пищеварительная система с таким не справляется, что приводит к обострению заболеваний.
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