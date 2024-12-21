Китай успешно запустил спутник TJSW-12 для испытания технологий связи

CZ-3B (при запуске была использована модель CZ-3B/E) — трехступенчатая жидкотопливная ракета с диаметром обтекателя 4,2 м. Она достигает 56,3 м в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту до 12 т полезного груза. Обычно этот носитель применяется для отправки спутников на геостационарную переходную орбиту, куда он может доставить до 5,5 т. В 2024 году осуществлен его последний запуск.