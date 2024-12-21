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Китай успешно запустил спутник TJSW-12 для испытания технологий связи

Запуск был осуществлен при помощи ракеты CZ-3B с космодрома Сичан.

ПЕКИН, 21 декабря. /ТАСС/. Китай успешно вывел на орбиту спутник TJSW-12 для тестирования технологий связи. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Как уточняется на ее странице в WeChat, запуск был осуществлен в 23:12 по пекинскому времени (18:12 мск) в пятницу при помощи ракеты CZ-3B («Чанчжэн-3-би») с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань). Для носителей типа «Чанчжэн» это 554-я миссия.

Спутники серии TJSW в основном используются для тестирования технологий в области спутниковой связи, телерадиовещания и передачи данных.

CZ-3B (при запуске была использована модель CZ-3B/E) — трехступенчатая жидкотопливная ракета с диаметром обтекателя 4,2 м. Она достигает 56,3 м в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту до 12 т полезного груза. Обычно этот носитель применяется для отправки спутников на геостационарную переходную орбиту, куда он может доставить до 5,5 т. В 2024 году осуществлен его последний запуск.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков, а в 2024 году их количество планируется довести примерно до 100.