Штормовое предупреждение объявлено в 15 областях Казахстана

В Туркестанской области 21 декабря на юге, западе, в горных и предгорных районах ожидается туман. На горных перевалах области низовая метель. Ветер западный с переходом на восточный на горных перевалах области 15−20 м/с. В Шымкенте 21 декабря ночью и утром ожидается туман. В Туркестане 21 декабря ночью и утром ожидается туман.