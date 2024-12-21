Цирк тепло встретил семьи участников СВО

Напомним, что в соответствии с договорённостями, достигнутыми с Российской Ассоциацией Героев, министерством обороны и региональными властями, «Росгосцирк» предоставляет поддержку военнослужащим, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, а также мобилизованным гражданам и их близким. Во всех цирках компании начались благотворительные представления для членов семей участников СВО.