Цирк тепло встретил семьи участников СВО

Во Владивостокском государственном цирке прошло благотворительное представление для семей участников специальной военной операции. В рамках данной акции 20 декабря 1816 человек посетило новогоднюю сказку «Волшебный колодец».
«Филиалы Росгосцирка уже второй год подряд проводят благотворительные представления при поддержке Министерства обороны Российской Федерации. В этих представлениях могут принять участие семьи участников специальной военной операции и члены семей мобилизованных граждан. Цель этих мероприятий — оказать всестороннюю поддержку и моральную помощь семьям военнослужащих. Артисты цирка дарят детям и их родителям радость, тепло и искренность», — рассказал директор Владивостокского государственного цирка Юрий Кузнецов.
Для детей из семей, чьи близкие участвуют в специальной военной операции, были подготовлены и вручены сладкие подарки. Каждый ребёнок, покидая цирк после представления, получил сладкий подарок.
«Нам очень понравилась сказка, потому что нас пригласили абсолютно бесплатно, так еще и обрадовали сладким подарком. Приятно понимать, что нам подарили перед новым годом такую сказку», — отметил зритель благотворительного представления «Волшебный колодец» Сергей.
Напомним, что в соответствии с договорённостями, достигнутыми с Российской Ассоциацией Героев, министерством обороны и региональными властями, «Росгосцирк» предоставляет поддержку военнослужащим, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, а также мобилизованным гражданам и их близким. Во всех цирках компании начались благотворительные представления для членов семей участников СВО.