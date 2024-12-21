Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минюст Литвы не нашел признаков воздействия на упавший самолет DHL

Расследование ведет международная группа экспертов из Испании, Германии и США.

Источник: Аргументы и факты

Литовское министерство юстиции после предварительного анализа «черных ящиков» разбившегося в Вильнюсе самолета компании DHL не обнаружило признаков внешнего воздействия на него. Об этом сообщает портал LRT.

«После предварительного анализа данных бортового самописца самолета Boeing 737−476 и данных бортового диктофона, а также сбора доказательств на месте крушения никаких признаков незаконного вмешательства не установлено», — сказано в сообщении минюста страны, которое приводит портал.

Уточняется, что данные «черных ящиков» расшифровали в лаборатории в Германии, а расследование ведет международная группа экспертов из Испании, ФРГ и Соединенных Штатов.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявляла, что доказательств причастности России к крушению самолета курьерской компании DHL в Литве нет.

До этого стало известно, что перед крушением самолета DHL пилот обсуждал с диспетчером условия видимости и возможность перехода на систему посадки по приборам.