Сквер и памятник Феликсу Дзержинскому открыли в Хабаровске

«Дзержинский стал основателем спецслужб нового государства — Советского Союза. Также он активно занимался развитием железных дорог, почтовой связи, стал участником индустриализации и создал самый передовой в мире металлургический комплекс. В массовом сознании имя Дзержинского связано, прежде всего, с наведением порядка в стране. Большое уважение у потомков он снискал за борьбу с детской беспризорностью. По его инициативе было создано спортивное общество “Динамо”, которое и сегодня является одним из самых массовых», — сказал Сергей Кравчук.