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Сквер и памятник Феликсу Дзержинскому открыли в Хабаровске

Мероприятие прошло в честь Дня работника органов безопасности РФ.

Источник: Мэрия Хабаровска

В Хабаровске в честь Дня работника органов безопасности РФ открыли сквер и памятник Феликсу Дзержинскому. Бюст посвящен основателю спецслужб Советского Союза. В мероприятии приняли участие мэр Хабаровска Сергей Кравчук, руководство УФСБ России по Хабаровскому краю, ветераны ведомства и школьники. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

«Дзержинский стал основателем спецслужб нового государства — Советского Союза. Также он активно занимался развитием железных дорог, почтовой связи, стал участником индустриализации и создал самый передовой в мире металлургический комплекс. В массовом сознании имя Дзержинского связано, прежде всего, с наведением порядка в стране. Большое уважение у потомков он снискал за борьбу с детской беспризорностью. По его инициативе было создано спортивное общество “Динамо”, которое и сегодня является одним из самых массовых», — сказал Сергей Кравчук.

Имя Дзержинского сейчас носит больше 100 городов в России, Беларуси, Украине и Казахстане. В честь него называют вузы, скверы, площади, парки, школы, улицы и даже горный пик на Памире. Памятники и бюсты стоят в десятках городов.

Кроме того, мэр Хабаровска поздравил представителей ведомства с профессиональным праздником. После торжественной части участники возложили к мемориалу цветы. Сквер с памятником Феликсу Дзержинскому находится на Уссурийском бульваре между улицами Дзержинского и Волочаевской.

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