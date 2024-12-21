Хинштейн: пожар в здании педагогического колледжа в Рыльске локализовали

Возгорание в здании педагогического колледжа в городе Рыльск в Курской области был локализован на 1,5 тысячи метров. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио главы региона Александр Хинштейн.
«Пожар в здании педагогического колледжа находится сейчас в стадии ликвидации. Он был локализован. Угрозы распространения огня нет», — сказано в сообщении.
Он отметил, что на месте пожара работают 27 человек и семь единиц техники.
Ранее Хинштейн заявлял, что в результате удара Вооруженных сил Украины по городу Рыльск без отопления остаются 88 жилых домов.
До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщал, что Россия оперативно ответит на обстрел украинской армии города Рыльск.