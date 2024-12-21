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У жителей Владивостока есть 2 дня на голосование на конкурсе «Твой проект»

Набравшие наиболее число голосов проекты по благоустройству будут реализованы в 2025 году.

Источник: Аргументы и факты

До конца воскресенья жители Владивостока могут отдать свой голос за проекты благоустройства, которые считают самые важные. Собравшие наибольшее число голосов объекты получат государственное финансирование. Их будут делать в 2025 году.

Всего от краевого центра представлено 26 проектов. Пока что больше всех голосов набрали воркаут-площадка у средней школы на проспекте Красного Знамени и аллея на Народном проспекте. Воспользовались возможностью выбрать тот или иной проект уже 12 тысяч жителей краевого центра.

Всего победителями будет объявлено 5 объектов. На каждый выделят из бюджета до 3 млн рублей. Помимо упомянутых проектов, в числе лидеров голосования на вечер пятницы были спортивная площадка на улице Зои Космодемьянской, сквер на Часовитина, благоустройство у школы № 26, строительство нового футбольного поля у школы № 18.

Сделать свой выбор можно на портале инициативного бюджетирования Приморского края продолжается.

Голосование продлится до 22 декабря.

ЖКХ