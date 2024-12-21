У жителей Владивостока есть 2 дня на голосование на конкурсе «Твой проект»

Всего от краевого центра представлено 26 проектов. Пока что больше всех голосов набрали воркаут-площадка у средней школы на проспекте Красного Знамени и аллея на Народном проспекте. Воспользовались возможностью выбрать тот или иной проект уже 12 тысяч жителей краевого центра.