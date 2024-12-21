У жителей Владивостока есть 2 дня на голосование на конкурсе «Твой проект»

До конца воскресенья жители Владивостока могут отдать свой голос за проекты благоустройства, которые считают самые важные. Собравшие наибольшее число голосов объекты получат государственное финансирование. Их будут делать в 2025 году.
Всего от краевого центра представлено 26 проектов. Пока что больше всех голосов набрали воркаут-площадка у средней школы на проспекте Красного Знамени и аллея на Народном проспекте. Воспользовались возможностью выбрать тот или иной проект уже 12 тысяч жителей краевого центра.
Всего победителями будет объявлено 5 объектов. На каждый выделят из бюджета до 3 млн рублей. Помимо упомянутых проектов, в числе лидеров голосования на вечер пятницы были спортивная площадка на улице Зои Космодемьянской, сквер на Часовитина, благоустройство у школы № 26, строительство нового футбольного поля у школы № 18.
Сделать свой выбор можно на портале инициативного бюджетирования Приморского края продолжается.
Голосование продлится до 22 декабря.