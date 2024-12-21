Топ мистических мест Иркутска

Впрочем, никто надолго там не задерживался, утверждая, что их преследуют призраки погибших здесь людей. У студентов одного из техникумов появился даже обряд посвящения: забраться в заброшенный храм и переночевать там со свечкой. Психика выдерживала не у всех. Кто-то даже говорил о пианино, которое играло само по себе. В 2000 году заброшенный храм решили восстановить. И с тех пор, как Входо-Иерусалимской церкви вернули её прямое назначение, о жутких историях, связанных с этим местом, больше не было слышно.