Топ мистических мест Иркутска

Работник библиотеки и его подруга выясняют причины исчезновения людей и загадочных пожаров, уничтожающих деревянные дома-памятники в Иркутске. Волею судьбы они становятся охотниками на призраков, обитающих в исторических местах города. Интересно? Это сюжет нового комикса «Легенды города. Иркутск». Его издала команда иркутян, которая решила в необычном формате рассказать об истории и мистических местах столицы Приангарья.
«Здесь реальные исторические события переплетаются с легендами и мистикой, а каждая новая страница раскроет перед вами захватывающие тайны Иркутска, — говорит руководитель проекта Дмитрий Мироманов. — Я очень люблю наш город и хочу, чтобы его история стала известна всей стране».
Вместе с читателями irk.aif.ru мы не просто листаем страницы новой книжки, а становимся туристами, которые погружаются в легенды и были старинного сибирского города.
Жил ли Файнберг в доме Файнберга?
Ведь все места, указанные в книге, реальны. И даже истории о призраках основаны на настоящих городских легендах. Первым упоминается Дом Файнберга. Сейчас в здании, построенном в конце XIX — начале XX века, располагается областной художественный колледж. До этого в разные годы здесь находились библиотека, общежитие и даже штаб Иркутского военного округа.
В годы, когда в доме купца Файнберга располагалась библиотека, читатели впервые заговорили о чём-то паранормальном. Кто-то говорил о привидении в виде женщины в роскошном платье, кто-то — о призрачном мужчине в костюме и цилиндре. Отдельные впечатлительные посетители и работники также утверждали, что книги меняли расположение и перелистывались сами по себе.
Правда, в самом особняке Файнберги никогда не жили. Семейство занимало соседний, более скромный дом, сдавая богатый особняк в аренду. Поэтому сложно сказать, связана ли активность призраков с жизнью известного купца и его домочадцев. Кстати, их соседями была семья будущего знаменитого советского кинематографиста Михаила Ромма, который в середине XX века создаст такие ленты, как «Обыкновенный фашизм», «Девять дней одного года» и другие.
В 1990-е годы под домом Файнберга обнаружили подземелье с несколькими ходами, которые вели в бункеры для хранения товаров и проход в направлении особняка Второва (ныне это Дворец детского и юношеского творчества, более известный как Дом пионеров).
Парк вместо кладбища.
Второе место в топе мистических мест в своей истории Дмитрий Мироманов отводит историко-мемориальному комплексу «Иерусалимская гора».
Кто плохо знает город — это слева от памятника Бабру. Те, кто застал Иркутск советского времени, знают — в те годы здесь был разбит Центральный парк культуры и отдыха с аттракционами, ходить по аллеям которого вечером было жутковато — то и дело отдыхающие натыкались на могилы известных горожан прошлого, которые не стали переносить, и памятные плиты. Например, рядом с дорожками для прогулок находились захоронения писателя Михаила Загоскина и декабриста Иосифа Поджио.
Советские студенты (рядом находились вузовские общежития) и дети постарше, которых привозили родители прокатить на каруселях и поесть мороженого, понимали, что гуляют по кладбищу. И передавали друг другу легенду о жутком могильщике, раскапывающем захоронения. Якобы он продавал одежду умерших и гробы на базаре, а тела скармливал свиньям. Эти истории (сегодня не установишь, далеки ли они от истины, учитывая реалии голодных лет революции) записал иркутский летописец Нит Романов в 1922 году.
Относительно кладбища — всё правда. Дело в том, что в XVIII — начале XIX века Иркутск был значительно меньше, и здесь, у нынешнего памятника бабру, он заканчивался, — как и положено, городским погостом при церкви.
Шли годы, и в начале XXI века судьба старого городского кладбища снова изменилась. Стало ясно, что историческая память у иркутян крепкая, многие помнят поколения предков, и желающих гулять среди могил мало. ЦПКиО закрыли, было решено восстановить полноценный историко-мемориальный комплекс с историческими стендами, часовней и отреставрированными надгробиями из числа тех, которые удалось найти и восстановить. Тихое место для уединённого размышления и знакомства с историей города.
Рядом с мемориальным комплексом находится Входо-Иерусалимский храм, о котором тоже ходят легенды. При его строительстве рухнул купол, что сочли недобрым знаком. Однако возведение храма всё же завершили. Правда, после открытия церкви в его стенах начали происходить трагические события: погибло несколько девушек и молодых людей. В советские годы в здании церкви чего только не было: в том числе склад и лыжная база.
Впрочем, никто надолго там не задерживался, утверждая, что их преследуют призраки погибших здесь людей. У студентов одного из техникумов появился даже обряд посвящения: забраться в заброшенный храм и переночевать там со свечкой. Психика выдерживала не у всех. Кто-то даже говорил о пианино, которое играло само по себе. В 2000 году заброшенный храм решили восстановить. И с тех пор, как Входо-Иерусалимской церкви вернули её прямое назначение, о жутких историях, связанных с этим местом, больше не было слышно.
В гостях у «Лунного короля».
Третья локация, связанная с мистическим Иркутском, — это так называемая «Дача лунного короля» в селе Пивовариха под Иркутском. «Лунным королём» называли Юзефа Огрызко.
Это поляк, которого сослали в Сибирь за пропаганду идей, связанных с Польским восстанием 1864 года. Он построил себе дом, и всё на первый взгляд было неплохо. Однако ещё до отправки в Иркутск Огрызко начал терять зрение, а по прибытии сюда и вовсе ослеп на один глаз. Второй же перестал реагировать на солнечный свет. Поэтому на прогулки загадочный поляк вынужден был выходить только по ночам, при свете луны. Из-за этого он стал живой легендой среди местных жителей, а его личность была окутана ореолом таинственности.
В 1930-е годы бывшую «Дачу лунного короля» занял НКВД. Территорию обнесли колючей проволокой и закрыли от посторонних глаз. В ходы массовых репрессий на её территории начали проводить захоронения расстрелянных во рвах-накопителях. Нашли эти братские могилы в 1989 году. По предварительным подсчётам, здесь могут лежать от 15 до 17 тысяч человек.
Впрочем, точные границы зон захоронения до сих пор уточняются. В 1989 году месту был присвоен статус мемориального кладбища, впоследствии здесь установили памятную стелу. Территорию благоустроили, появилось несколько памятников жертвам политических репрессий. На территории также есть несколько десятков памятников, установленных по инициативе родственников жертв.