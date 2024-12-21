Один из двух самолетов не смог осуществить посадку в аэропорту Николаевска-на-Амуре

Как объяснили «Хабаровские авиалинии», дело в разных типах воздушных судов и их возможностях. У Ан-24 одни лётно-технические характеристики, у L-410 — другие, хотя, как уточняют в авиакомпании, и для Ан-24 сегодня были непростые условия для посадки.