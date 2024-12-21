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Один из двух самолетов не смог осуществить посадку в аэропорту Николаевска-на-Амуре

В авиакомпании объяснили причины сбоя авиарейсов на север.

Источник: Хабавиа

По метеоусловиям Николаевска-на-Амуре, там снег, сильный ветер и ограниченная видимость, перенесены полеты из Хабаровска в Аян и обратно. Часть пассажиров размещена в гостинице, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Однако пассажиры не понимают, почему самолет рейса 401 смог совершить посадку в Николаевске, а 403-го нет? В чем тут дело?

Как объяснили «Хабаровские авиалинии», дело в разных типах воздушных судов и их возможностях. У Ан-24 одни лётно-технические характеристики, у L-410 — другие, хотя, как уточняют в авиакомпании, и для Ан-24 сегодня были непростые условия для посадки.

Экипаж даже рассматривал вариант прямого перелета до Аяна без остановки в Николаевске-на-Амуре.

Такие возможности посадки определяет разработчик и производитель самолетов, а не авиакомпания. На каждый тип воздушного судна есть руководство по летной эксплуатации, которого пилоты обязаны придерживаться, иначе это может привести к нарушению безопасности полетов.

На самом деле задерживать рейсы авиакомпаниям невыгодно. Это порождает неэффективное использование авиапарка и приводит к образованию очереди, нарушает график полетов, который восстановить не всегда легко.

Опять же с учетом непогоды, которая на севере — явление нередкое, чтобы войти в привычный ритм полетов, требуется много времени.

Только с начала года «Хабаровские авиалинии» израсходовали на проживание в гостиницах, питание и прочее обслуживание, в частности доставку автотранспортом пассажиров задержанных рейсов, свыше 16 млн рублей. Не считая расходов на оплату труда экипажей.