Фьюри оказался на 25 кг тяжелее Усика перед реваншем

Александр Усик и Тайсон Фьюри успешно прошли процедуру взвешивания перед реваншем, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде, сообщает Sky Sports.
Вес Тайсона Фьюри, которому 36 лет, составил 127,4 кг, тогда как Александр Усик, 37 лет, показал на весах 102,5 кг.
В их первом поединке, состоявшемся в мае, Усик одержал победу раздельным решением судей, что стало первым поражением в карьере Фьюри. Тогда Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, но позднее отказался от пояса IBF.
На данный момент послужной список Фьюри включает 34 победы, одно поражение и одну ничью. Усик остается непобежденным, выиграв все свои 22 профессиональных боя.
Ранее стало известно, что ответный бой между боксёрами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом состоится в феврале следующего года в Саудовской Аравии.