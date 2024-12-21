Фьюри оказался на 25 кг тяжелее Усика перед реваншем

В их первом поединке, состоявшемся в мае, Усик одержал победу раздельным решением судей, что стало первым поражением в карьере Фьюри. Тогда Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, но позднее отказался от пояса IBF.