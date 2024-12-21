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Полиция сообщила, что совершивший теракт в Магдебурге действовал один

По данным правоохранителей, подозреваемым оказался 50-летний мужчина из Саудовской Аравии.

Источник: Аргументы и факты

В правоохранительных органах города Магдебург в Германии заявили, что исходит из того, что водитель совершившего наезд на посетителей рождественской ярмарки автомобиля действовал в одиночку. Об этом полиция сообщила в социальных сетях.

Немецкие СМИ писали, что в происшествии были задействованы два автомобиля.

По информации правоохранителей, подозреваемым оказался 50-летний мужчина из Саудовской Аравии. Он был задержан на месте и временно заключен под стражу.

«В настоящее время мы предполагаем, что он был единственным преступником», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что мужчина, который совершил на автомобиле наезд в городе Магдебург, до сих пор не попадал в поле зрения силовиков как исламист.

До этого немецкий премьер Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф заявлял, что в результате наезда машины на толпу посетителей ярмарки в Магдебурге погибли два человека.

Российское посольство в Германии в настоящий момент выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в Магдебурге.