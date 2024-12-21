Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 21 декабря 2024

Погода в Иркутске 21 декабря 2024 обещает переменную облачность, без существенных осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, будет дуть небольшой ветер, 3−8 м/с. Днем температура поднимется до −7…-9 градусов.