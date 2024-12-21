Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 21 декабря 2024

Погода в Иркутске 21 декабря 2024 обещает переменную облачность, без существенных осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, будет дуть небольшой ветер, 3−8 м/с. Днем температура поднимется до −7…-9 градусов.
Погода в Иркутске 21 декабря 2024.
— Переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный 4−9 м/с, температура −12…-17, местами −22…-27, в южных районах −6…-11, — рассказали синоптики о погоде в регионе.
Вот что обещает погода в Иркутске 21 декабря 2024.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске пройдут рейды, во время которых выявят контрафактную пиротехническую продукцию. Специалисты проверят торговые центры, рынки и крупные магазины.