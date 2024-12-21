В Приморье ищут тигра, замеченного рядом с жилыми домами

В Приморье ищут тигра, замеченного в окрестностях сёл Барабаш и Филипповка. В том числе поступала информация о том, что хищника видели рядом со школой в Барабаше, которая позже не подтвердилась. Сейчас сотрудники «Земли леопарда» выслеживают зверя с помощью фотоловушек. Контроль за территорией продолжается, сообщает ИА PrimaMedia.
«Сотрудники “Земли леопарда” установили сеть фотоловушек для наблюдения за амурским тигром, появившимся в окрестностях сёл Барабаш и Филипповка», — сообщает министерство природы края.
Первая информация о тигре, гуляющем в опасной близости от людей, появилась ещё в начале декабря. Зафиксированы его следы и случаи нападения на собак. По отпечаткам лап специалисты определили, что это взрослый самец.
А 20 декабря поступили сообщения о появлении хищника вблизи школы в Барабаше. Оперативно прибывшие на место сотрудники охотнадзора осмотрели территорию, вели поиск с помощью тепловизоров. Однако сам хищник либо следы его присутствия отмечены не были. Установлено дежурство для наблюдения за данным участком.
«Совместно с охотнадзором ведётся мониторинг ситуации и подготовка к безопасному отлову тигра для предотвращения угрозы. В условиях отсутствия снежного покрова фотоловушки стали ключевым инструментом для отслеживания перемещений животного», — уточнили в минприроды.
На данный момент хищник не зафиксирован камерами, но контроль за территорией продолжается.
При потенциальном отлове тигра направят в Центр реабилитации для осмотра и возможного лечения. В случае удовлетворительного состояния будет принято решение о переселении в отдалённые районы ареала.
Отметим, что это далеко не первый случай, когда животные заходят на территорию людей. В пятницу, 20 декабря, появились сообщения о тигрице с тигрятами, замеченной в Андреевке.
Обо всех следах тигра в сёлах необходимо сообщить в охотнадзор по телефону горячей линии: