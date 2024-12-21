В Приморье ищут тигра, замеченного рядом с жилыми домами

В Приморье ищут тигра, замеченного в окрестностях сёл Барабаш и Филипповка. В том числе поступала информация о том, что хищника видели рядом со школой в Барабаше, которая позже не подтвердилась. Сейчас сотрудники «Земли леопарда» выслеживают зверя с помощью фотоловушек. Контроль за территорией продолжается, сообщает ИА PrimaMedia.