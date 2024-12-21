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В Приморье ищут тигра, замеченного рядом с жилыми домами

Зафиксированы случаи нападения на собак.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье ищут тигра, замеченного в окрестностях сёл Барабаш и Филипповка. В том числе поступала информация о том, что хищника видели рядом со школой в Барабаше, которая позже не подтвердилась. Сейчас сотрудники «Земли леопарда» выслеживают зверя с помощью фотоловушек. Контроль за территорией продолжается, сообщает ИА PrimaMedia.

«Сотрудники “Земли леопарда” установили сеть фотоловушек для наблюдения за амурским тигром, появившимся в окрестностях сёл Барабаш и Филипповка», — сообщает министерство природы края.

Первая информация о тигре, гуляющем в опасной близости от людей, появилась ещё в начале декабря. Зафиксированы его следы и случаи нападения на собак. По отпечаткам лап специалисты определили, что это взрослый самец.

А 20 декабря поступили сообщения о появлении хищника вблизи школы в Барабаше. Оперативно прибывшие на место сотрудники охотнадзора осмотрели территорию, вели поиск с помощью тепловизоров. Однако сам хищник либо следы его присутствия отмечены не были. Установлено дежурство для наблюдения за данным участком.

«Совместно с охотнадзором ведётся мониторинг ситуации и подготовка к безопасному отлову тигра для предотвращения угрозы. В условиях отсутствия снежного покрова фотоловушки стали ключевым инструментом для отслеживания перемещений животного», — уточнили в минприроды.

На данный момент хищник не зафиксирован камерами, но контроль за территорией продолжается.

При потенциальном отлове тигра направят в Центр реабилитации для осмотра и возможного лечения. В случае удовлетворительного состояния будет принято решение о переселении в отдалённые районы ареала.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда животные заходят на территорию людей. В пятницу, 20 декабря, появились сообщения о тигрице с тигрятами, замеченной в Андреевке.

Обо всех следах тигра в сёлах необходимо сообщить в охотнадзор по телефону горячей линии: +7 (423) 239−09−90. Дополнительно информация принимается на номер оперативного дежурного «Земли леопарда»: +7 (423) 315−41−21.

флора и фауна