Несмотря на снег и ветер: Хабаровский «СКА-Нефтяник» в Кирове обыграл «Родину»

«Было нелегко играть в таких погодных условиях — ветер, снег, но мне кажется, все равно была хорошая игра, команды показали хороший хоккей. К сожалению, те моменты, которые мы создавали, мы до конца не все доигрывали, но все равно в первом тайме были хорошие комбинации, мы повели 3:0, и сопернику пришлось раскрываться, и мы ловили их на контратаках и создавали еще более хорошие моменты, но, к сожалению, не забивали. Все равно довольны результатами и командой. Почему не сыграл Максим Рязанов, заявленный на матч? Могу сказать, что на его месте сыграл Гриша Яковлев, и он сыграл намного сильнее, чем Макс. Макс пока не проходит конкуренцию. Это не травма. Что касается Льва Шишкина — не могу пока ничего сказать, он уехал сразу после игры с “Динамо”, у него сейчас обследование в Хабаровске, но надеемся, что ненадолго выбыл. Что касается Юрия Шардакова — он остался в Москве, думаю, что присоединится к нам в Нижнем Новгороде. Обследование у врача. Почему не забивали сегодня с уголовых? Последний забили. Но тяжело играть в таких погодных условиях. В феврале последний раз команда играла на открытом льду, поэтому очень много погода добавляла сложности. Тяжело было к этому приспособиться. Хорошо, что выиграли», — оценил игру Артур Федоров, наставник ХК «СКА-Нефтяник».