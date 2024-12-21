Несмотря на снег и ветер: Хабаровский «СКА-Нефтяник» в Кирове обыграл «Родину»

Кировская «Родина», конечно, аутсайдер чемпионата, но у команды из города, помимо прочего известного Дымковской слободой, есть одна характерная особенность — на своем льду кировчане проводят самые упорные матчи, создавая проблемы даже безусловным лидерам чемпионата. Матчи, может, и не выигрывают, но борьбу навязывают очень вязкую и упорную. Помнится, даже в эпоху Юрьева хабаровский дрим-тим опасался выездов на берега Вятки и завершал их не всегда с положительным балансом.
Что было, то прошло, с тех пор уже неоднократно сменились и состав, и тренерский штаб, но эта характерная особенность за игроками с русского севера осталась. Что касается «СКА-Нефтяника», то он после поражения от «Кузбасса» опять начал победную серию, проведя отличный ретро-матч в Хабаровске против соседей из Иркутска и в упорном противоборстве обыграв в Москве местное «Динамо», так что в Киров хабаровчане прибыли полные надежд продолжить набирать очки в чемпионате.
В заявке на игру ожидаемо не оказалось Владимира Каланчина из-за травмы, выбывшего минимум на пять месяцев, из которых осталось еще четыре, вратаря Льва Шишкина, получившего растяжение в «Крылатском», и Юрия Шардакова — капитану дали обследоваться у врачей столицы и восстановиться после непростого матча. На стадионе хабаровчан, и так отвыкших от открытого льда, ожидал еще один сюрприз — метель. Что, однако, не помешало им завершить первый тайм с преимуществом в три мяча.
Отличились на 11 минуте Кирилл Девятых, на 12 минуте Туомас Мяяття и на 39 минуте Алан Джусоев. Хозяева момент создавали, но реализовать ни одного так и не смогли. На второй тайм СКА вышел с явным намерением дожать соперника — тем более что тот, пропустив, вынужден был менять схему игры и больше раскрываться. На 54 минуте СКА зарабатывает 12-метровый, который реализует в отсутствии Юрия Шардакова и Максима Рязанова Дмитрий Сидоров — 0:4.
А вот на 88 минуте кировчане смогли ответить — Максим Маслов реализовал угловой, сумев к радости своих болельщиков, сидевших на заснеженных трибунах стадиона, размочить счет — 1:4. Не сказать, что это был решающий гол в игре, все-таки отыграть еще три мяча в концовке матча при такой разнице в классе — задача нетривиальная, но для самоуважения очень нужный. Ну и финальный мяч, тоже, кстати, с углового, забил Дмитрий Сидоров на 90 минуте игры. Итог матча 1:5 в пользу «СКА-Нефтяника». СКА увозит из Кирова три очка, а кировчане остаются перерабатывать полученный опыт.
«Было нелегко играть в таких погодных условиях — ветер, снег, но мне кажется, все равно была хорошая игра, команды показали хороший хоккей. К сожалению, те моменты, которые мы создавали, мы до конца не все доигрывали, но все равно в первом тайме были хорошие комбинации, мы повели 3:0, и сопернику пришлось раскрываться, и мы ловили их на контратаках и создавали еще более хорошие моменты, но, к сожалению, не забивали. Все равно довольны результатами и командой. Почему не сыграл Максим Рязанов, заявленный на матч? Могу сказать, что на его месте сыграл Гриша Яковлев, и он сыграл намного сильнее, чем Макс. Макс пока не проходит конкуренцию. Это не травма. Что касается Льва Шишкина — не могу пока ничего сказать, он уехал сразу после игры с “Динамо”, у него сейчас обследование в Хабаровске, но надеемся, что ненадолго выбыл. Что касается Юрия Шардакова — он остался в Москве, думаю, что присоединится к нам в Нижнем Новгороде. Обследование у врача. Почему не забивали сегодня с уголовых? Последний забили. Но тяжело играть в таких погодных условиях. В феврале последний раз команда играла на открытом льду, поэтому очень много погода добавляла сложности. Тяжело было к этому приспособиться. Хорошо, что выиграли», — оценил игру Артур Федоров, наставник ХК «СКА-Нефтяник».
Наставник «Родины» тоже посетовал на погоду, но признал, что для кировчан она более привычна, чем для гостей.
«Сегодня погодные условия не очень хорошие — ветерок, снежок, но лед был для нас хорошего качества. Конечно, против таких команд играть интересно, потому что проверяешь свои силы. Очень порадовали сегодня ребята наши, потому что почти весь матч выполняли установку. Естественно, мы не имеем права с такими командами раскрываться, поэтому, в принципе, все выполняли, но одна проблема здесь вырисовывается, что мы плохо бежим в контратаку. Плохо. Мы там не точны. Кого-то передача последняя должна найти прям в клюшку, чтобы игрок выбегал. Либо она идет неточная, либо вообще куда-то назад игроку, потому и получается, что не доигрываем вот эти моменты. Мы о них говорим, мы хотим это сделать. Сейчас будет перерыв, пропускаем тур, как раз будем все это на тренировках налаживать. Надеюсь, что все будет хорошо. А так ребятам я сказал сейчас спасибо за игру. Все сегодня отдавались, видно было, что глаза горели — молодцы», — прокомментировал матч Вячеслав Бронников, главный тренер ХК «Родина».
СКА перебазируется в Нижний Новгород, где уже в понедельник, 23 декабря, сыграет с местным «Стартом». Еще одна прекрасная возможность набрать очки и продлить свою победную серию.