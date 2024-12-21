FT: супруга Асада начала лечение от рака в Москве до приезда мужа в РФ

Супруга сложившего полномочия лидера Сирии Башара Асада Асма начала лечение от рака в Москве за несколько недель до бегства мужа из республики. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на источники.
По данным издания, Асад встретился с женой после прибытия в российскую столицу, где находятся ее мать, отец Фаваз аль-Ахрас и дочь, которая училась в Университете Сорбонны Абу-Даби.
Ранее канцелярия президента Сирии сообщала, что Асме Асад поставили диагноз «острый миелоидный лейкоз». Отмечалось, что она будет проходить лечение и перейдет на определенную изоляцию.
Газета The Wall Street Journal писала, что после свержения Асада началась «международная охота» за заграничными активами его родственников и окружения.