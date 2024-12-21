Как безопасно управлять автомобилем зимой: советы для казахстанских водителей

Основные зимние опасности на дорогах:
— Гололедица. Лёд на дороге, часто невидимый глазу, делает движение крайне опасным.
— Снежные заносы. Они особенно характерны для открытых участков, где ветер сдувает снег на дорогу.
— Плохая видимость. Туман, снегопад и ранние сумерки уменьшают обзор.
— Низкие температуры. Замерзание топлива и жидкостей может стать причиной поломок.
Как подготовить автомобиль к зиме:
1. Зимние шины. Используйте шины с маркировкой M+S или снежинкой.
2. Аккумулятор. Проверьте его состояние, так как в холоде его ёмкость уменьшается.
3. Жидкости. Залейте антифриз и стеклоомыватель, соответствующие зимним условиям.
4. Фары. Регулярно очищайте их от снега и льда.
5. Аварийный комплект. Лопата, буксировочный трос, тёплое одеяло и запас топлива могут оказаться незаменимыми.
Правила вождения зимой:
— Держите увеличенную дистанцию, так как тормозной путь удлиняется в 2−3 раза.
— Снижайте скорость. Умеренное движение снижает риск аварий.
— Избегайте резких манёвров, чтобы предотвратить занос.
— Включайте ближний свет фар для улучшения видимости.
— Особое внимание уделяйте мостам и эстакадам, которые обледеневают быстрее.
Что делать при ухудшении погоды:
— Избегайте дальних поездок при сильной метели.
— Не пытайтесь объехать закрытые участки дороги — это может быть опасно.
— В экстренных случаях звоните по номеру 1403.
Роль дорожных служб:
Национальная компания «ҚазАвтоЖол» регулярно очищает дороги и посыпает их противогололёдными материалами. Современные системы видеонаблюдения и мобильные бригады работают круглосуточно для обеспечения безопасности.
Помните, что ваша безопасность зависит не только от дорожных служб, но и от вашего ответственного подхода. Заблаговременная подготовка и внимательность помогут избежать неприятностей.
Берегите себя и своих близких на зимних дорогах!