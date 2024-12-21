Как безопасно управлять автомобилем зимой: советы для казахстанских водителей

Зима в Казахстане — это не только снежные красоты, но и серьёзные испытания для автолюбителей. Экстремальные погодные условия увеличивают риски на дорогах, поэтому важно быть готовым к зимним поездкам, сообщает El.kz со ссылкой на МЧС РК.