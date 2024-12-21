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Как безопасно управлять автомобилем зимой: советы для казахстанских водителей

Зима в Казахстане — это не только снежные красоты, но и серьёзные испытания для автолюбителей. Экстремальные погодные условия увеличивают риски на дорогах, поэтому важно быть готовым к зимним поездкам, сообщает El.kz со ссылкой на МЧС РК.

Источник: EL.kz

Основные зимние опасности на дорогах:

— Гололедица. Лёд на дороге, часто невидимый глазу, делает движение крайне опасным.

— Снежные заносы. Они особенно характерны для открытых участков, где ветер сдувает снег на дорогу.

— Плохая видимость. Туман, снегопад и ранние сумерки уменьшают обзор.

— Низкие температуры. Замерзание топлива и жидкостей может стать причиной поломок.

Как подготовить автомобиль к зиме:

1. Зимние шины. Используйте шины с маркировкой M+S или снежинкой.

2. Аккумулятор. Проверьте его состояние, так как в холоде его ёмкость уменьшается.

3. Жидкости. Залейте антифриз и стеклоомыватель, соответствующие зимним условиям.

4. Фары. Регулярно очищайте их от снега и льда.

5. Аварийный комплект. Лопата, буксировочный трос, тёплое одеяло и запас топлива могут оказаться незаменимыми.

Правила вождения зимой:

— Держите увеличенную дистанцию, так как тормозной путь удлиняется в 2−3 раза.

— Снижайте скорость. Умеренное движение снижает риск аварий.

— Избегайте резких манёвров, чтобы предотвратить занос.

— Включайте ближний свет фар для улучшения видимости.

— Особое внимание уделяйте мостам и эстакадам, которые обледеневают быстрее.

Что делать при ухудшении погоды:

— Избегайте дальних поездок при сильной метели.

— Не пытайтесь объехать закрытые участки дороги — это может быть опасно.

— В экстренных случаях звоните по номеру 1403.

Роль дорожных служб:

Национальная компания «ҚазАвтоЖол» регулярно очищает дороги и посыпает их противогололёдными материалами. Современные системы видеонаблюдения и мобильные бригады работают круглосуточно для обеспечения безопасности.

Помните, что ваша безопасность зависит не только от дорожных служб, но и от вашего ответственного подхода. Заблаговременная подготовка и внимательность помогут избежать неприятностей.

Берегите себя и своих близких на зимних дорогах!

МЧС