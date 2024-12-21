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Гусев: силы ПВО уничтожили несколько украинских БПЛА в Воронежской области

Губернатор отметил, что режим опасности атаки беспилотников в регионе сохраняется.

Источник: Министерство обороны РФ

Несколько беспилотников Вооруженных сил Украины были уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны и РЭБ в пригороде Воронежа и двух районах области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — отметил губернатор.

Он также добавил, что режим опасности атаки беспилотников в Воронежской области сохраняется.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что украинские войска атаковали село Репяховка и город Шебекино, в результате чего пострадали двое мужчин.

Министерство обороны России сообщало, что в ночь на пятницу средства ПВО пресекли попытки атак 36 украинских беспилотников на территории РФ.