Во Франции причастные к убийству учителя в 2020 году получили до 16 лет

Наибольший срок — 16 лет — получили двое друзей убийцы, Азим Эпсирханов (23 года) и Наим Будауд (22 года). Они были обвинены в соучастии в убийстве на почве терроризма, так как, по мнению следствия, знали о планах нападения. Перед преступлением Анзоров встретился с Эпсирхановым, с которым был знаком со школьных лет, и Будаудом. Вместе они отправились в магазин, где приобрели нож, позднее обнаруженный на месте убийства. Оба подсудимых отрицали свою вину.