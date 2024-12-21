Глава КПРФ в Приморье может остаться без жилья в элитном небоскребе

Районный суд Владивостока частично удовлетворил требования прокуратуры края к первому секретарю приморского отделения КПРФ Анатолию Долгачеву. Согласно решению, ему придется вернуть в доход государства более 10 млн рублей, потраченных на покупку элитного жилья. Лидер коммунистов не смог объяснить, откуда у него взялись деньги на квартиру.
Речь идёт о квартире в ЖК «Аквамарин». Недавно прокуратура Приморского края обратилась в суд с требованием изъять это жильё у Долгачева. Как было сказано в иске, «стоимость квартиры превышает размер расходов, заявленный депутатом Законодательного Собрания края Долгачёвым в официальных документах, что является коррупционным правонарушением и служит основанием для обращения данного имущества в доход государства».
Общая стоимость 4-комантной квартиры общей площадью 114,2 кв м на момент её покупки составляла 15 млн рублей. При этом 5 миллионов главный коммунист Приморья взял банке в качестве ипотечного кредита.
Суд частично согласился с прокурором и посчитал что, вернуть государству Долгачев обязан оставшиеся 10 млн рублей.
Представитель ответчика говорил, что надзорный орган не учёл накопления главы КПРФ в Приморье за последние годы. Также, якобы Долгачев занимал деньги у знакомых. Помогали ему с покупкой и родственники.
Но суд посчитал иначе. Теперь руководителю приморским отделением КПРФ придется вернуть деньги государству. Что будет с квартирой не понятно. Но, теоретически, судебные приставы могут её выставить на торги, если долг не будет погашен.
Отметим, что решение не вступило в силу, у Долгачева есть возможность его оспорить в вышестоящей инстанции. Вместе с тем, по некоторым сведениям, в том же ЖК есть квартира у и родственника депутата. Но вопрос по ней в нынешнем заседании не поднимался.
Напомним, что недавно Долгачев на региональной конференции КПРФ продлил свои полномочия на посту руководителя приморского отделения. Правда, само собрание завершилось скандалом. 16 членов партии были из Приморья были исключены из её рядов.