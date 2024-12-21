Глава КПРФ в Приморье может остаться без жилья в элитном небоскребе

Отметим, что решение не вступило в силу, у Долгачева есть возможность его оспорить в вышестоящей инстанции. Вместе с тем, по некоторым сведениям, в том же ЖК есть квартира у и родственника депутата. Но вопрос по ней в нынешнем заседании не поднимался.