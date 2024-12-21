Почему нельзя помогать знакомым оформлять на них кредиты?

«Оказалось, что некоторое время назад злоумышленница решила стать брокером и в одном из мессенджеров нашла специалиста в этой области. Именно он рассказал сорчанке о том, как можно получить максимальную прибыль, и курировал каждый ее шаг. Для вывода средств неизвестный сказал, что женщине нужно предоставить поручителя с прозрачной кредитной историей. Тогда она решила обратиться к приятельнице, заверив её, что всё безопасно и законно. Она попросила у потерпевшей телефон, та не смогла отказать. С помощью приложения мобильного банка подозреваемая оформила два кредита на свою коллегу. Заемные средства и деньги с кредитной карты она перевела на счета, озвученные незнакомцами», — рассказали krsk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД по Республике Хакасия.