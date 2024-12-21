Почему нельзя помогать знакомым оформлять на них кредиты?

Житель Красноярска решил обвинить знакомую, которая помогла ему оформить несколько микрокредитов по его просьбе. Вместо благодарности мужчина заявил, что она обманом повесила на него долги.
Полицейские провели проверку и выяснили, что мужчина лжет. Теперь обвиняемого отправят под суд за ложный донос. Подробности истории и советы, как защититься от нежелательного займа на свое имя, — в материале krsk.aif.ru.
Попросил соседку оформить микрокредит.
В ноябре 2024 года в дежурную часть полиции с заявлением обратился 64-летний житель Свердловского района Красноярска. Мужчина пояснил, что стал жертвой обмана. Мол, соседка через интернет оформила на его имя два микрозайма по 7 тысяч рублей каждый.
По факту произошедшего следователи полиции возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).
В ходе расследования красноярские следователи МВД допросили соседку. Выяснилось, что мужчина лжет. Женщина пояснила полицейским, что она действительно оформила несколько микрозаймов, но делала она это по просьбе мужчины, так как он не умел пользоваться интернетом. Полученные деньги тот тратил на себя.
Когда следователи обратились к мужчине с просьбой объясниться, тот признался, что да, оговорил. Он сказал, что сделал это, потому что подошел срок платежа по микрокредитам, а денег не было. Мужчина рассчитывал, что следователи полиции не поверят соседке, поскольку у нее есть судимость.
Следователи закрыли уголовное дело о краже, но зато возбудили дело о заведомо ложном доносе (ч. 1 ст. 306 УК РФ). Под следствие попал уже сам мужчина. На данный момент расследование завершено. Скоро клеветника будут судить.
Повесила кредит на коллегу, чтобы разбогатеть.
Похожий случай, но уже с реальным обманом, произошел в соседней Хакасии.
В дежурную часть МВД обратилась 50-летняя жительница села Усть-Бюр Усть-Абаканского района. Она сказала, что долгое время не посещала личный кабинет банковского приложения, а когда зашла, то была шокирована. Оказалось, что на неё еще в марте кто-то оформил два кредита в размере 470 тысяч рублей. Кроме того, около 200 тысяч рублей были переведены с её счета на чей-то чужой.
Следователи завели уголовное дело о мошенничестве и начали выяснять обстоятельства. В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что в преступлении подозревается 52-летняя знакомая потерпевшей, её коллега, проживающая в Сорске.
«Оказалось, что некоторое время назад злоумышленница решила стать брокером и в одном из мессенджеров нашла специалиста в этой области. Именно он рассказал сорчанке о том, как можно получить максимальную прибыль, и курировал каждый ее шаг. Для вывода средств неизвестный сказал, что женщине нужно предоставить поручителя с прозрачной кредитной историей. Тогда она решила обратиться к приятельнице, заверив её, что всё безопасно и законно. Она попросила у потерпевшей телефон, та не смогла отказать. С помощью приложения мобильного банка подозреваемая оформила два кредита на свою коллегу. Заемные средства и деньги с кредитной карты она перевела на счета, озвученные незнакомцами», — рассказали krsk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД по Республике Хакасия.
По завершении операции женщина вернула коллеге мобильник и ничего не сказала о случившемся. Подозреваемая считала, что так сможет приумножить средства, но выяснилось, что брокеры были обычными мошенниками. Связь с кураторами оборвалась сразу после перевода средств.
Как защититься от оформления кредитов на свое имя?
В пресс-службе отделения Банка России в Красноярском крае krsk.aif.ru сказали, чтобы не стать жертвами подобного обмана, крайне нежелательно помогать посторонним людям оформлять кредиты или микрозаймы. Чтобы уберечься от ситуации, когда аферист может оформить на имя человека кредит, нужно следовать следующим рекомендациям.
«Необходимо соблюдать правила кибербезопасности. Основное — никому не передавать данные своих карт и счетов, персональные данные. Не следует также предоставлять доступ к своему аккаунту на “Госуслугах” и в банковские приложения. Будьте предельно бдительными, иногда к этому могут просто подтолкнуть. Мошенники часто вводят человека в заблуждение, отрабатывают разные легенды, цель таких действий — получить доступ к аккаунту. Для этого мошеннику достаточно узнать персональные данные жертвы и код из смс. Получив доступ, злоумышленники могут попытаться оформить заем на имя человека», — прокомментировал krsk.aif.ru управляющий красноярским отделением Банка России Сергей Журавлев.
Скоро подобных ситуаций должно стать меньше. Как отметил Сергей Журавлев, в ближайшее время заработает новый механизм защиты, при котором даже взлом аккаунта или другие ухищрения не позволят мошенникам оформить кредит на чужое имя. С 1 марта 2025 года в кредитной истории можно будет установить самозапрет на взятие кредита и займа на свое имя. Любой человек сможет это сделать через портал «Госуслуги» или многофункциональные центры (МФЦ). В МФЦ услугу начнут предоставлять не позднее сентября 2025 года.