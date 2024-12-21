«Мы не делаем ремейки»: уроженец Железногорска стал продюсером новогодней комедии

Меня не было в Красноярске 10 лет, за это время город преобразился и стал более современным. Раньше правый берег был промышленным, а левый — культурным, но сейчас эта тенденция изменилась. Теперь правый берег не уступает в части культуры, разрастается, и это не может не радовать.