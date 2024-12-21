«Мы не делаем ремейки»: уроженец Железногорска стал продюсером новогодней комедии

Одним из создателей и креативных продюсеров новогоднего телефильма ТНТ «Небриллиантовая рука» (18+) стал уроженец Железногорска Андрей Шилков. На днях он приехал в родной Красноярский край и поделился с земляками, как изменился краевой центр за это время.
Меня не было в Красноярске 10 лет, за это время город преобразился и стал более современным. Раньше правый берег был промышленным, а левый — культурным, но сейчас эта тенденция изменилась. Теперь правый берег не уступает в части культуры, разрастается, и это не может не радовать.
Андрей Шилков отметил процветающую сибирскую гастрономию, особенно он скучал по нашим муксуну и омулю. Он также поделился, что мечтает вернуться в Железногорск и снять там мистический сериал.
Фильм «Небриллиантовая рука» завершением «советского триптиха», в который вошли кинокартины: «СамоИрония судьбы» (18+) и «Иван Васильевич меняет всё» (18+). Андрей Шилков рассказал, почему именно эту кинокартину он выбрал для новогоднего проекта.
Из советских фильмов, где есть большое количество крылатых фраз, первым приходит на ум «Джентельмены удачи», но из этой истории непросто сделать новогоднюю комедию из-за криминального подтекста. В то время как «Бриллиантовая рука» (18+) — теплый и солнечный фильм, а именно этого так не хватает холодной зимой.
Продюсер поделился, что выпускать по фильму в год — тяжелая работа. Мы работаем в сумасшедшем темпе. Начиная с февраля и до сегодняшнего момента время пролетело для меня за секунду. Съемки проходили сразу в нескольких городах, частично локации пересекаются с местами съемок фильма «Бриллиантовая рука».
Но и отличия есть — так, основное действие происходит, по словам Андрея Шилкова, «в Дубае, где еще не нашли нефть», а в гипсе спрятаны вовсе не бриллианты.
Креативный продюсер также отметил, что кинокартина не является ремейком советского фильма, это отдельный проект. Я всегда говорю, что мы с большой любовью подходим к нашим произведениям. Мы не делаем ремейки, на основе советских произведений наша команда придумывает свой сюжет, так, на этот раз мы решили использовать в фильме элементы «бондианы».
По статистике онлайн-кинотеатра «Кинопоиск», после просмотра фильма «Иван Васильевич меняет всё» поколение, которое не выросло на советской классике, стало чаще обращаться к оригиналу.