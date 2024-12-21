Рысь сидела на дороге в районе Порта Байкал

Дикие животные продолжают выходить в населенный пункт Порт Байкал. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, 20 декабря видели рысь, ранним утром она сидела на дороге.
Ранее полицейские неоднократно получали сообщения о выходе животного и нападении на домашних зверей — собак и кошек. Только за последние две недели в полицию поступило четыре телефонных звонка о появлении рыси вблизи поселка. Как правило, ее видели ночью или утром, сообщили в ведомстве.
Правоохранители проверяли каждый звонок и передавали информацию охотоведам и представителям заповедника, чтобы исключить возможность несчастного случая. В это время туристов и местных жителей просят не приближаться к диким кошкам, нельзя их кормить и фотографировать. Это может спровоцировать внезапное нападение!
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 64-летний мужчина из Иркутска продал внедорожник и перевел мошенникам более трех миллионов рублей.