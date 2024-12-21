Рысь сидела на дороге в районе Порта Байкал

Правоохранители проверяли каждый звонок и передавали информацию охотоведам и представителям заповедника, чтобы исключить возможность несчастного случая. В это время туристов и местных жителей просят не приближаться к диким кошкам, нельзя их кормить и фотографировать. Это может спровоцировать внезапное нападение!