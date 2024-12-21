Теплый фронт принесет на Южный Урал умеренные снегопады и устойчивое потепление

Днем в субботу с северо-запада начнет влиять периферия очередного североатлантического циклона и связанный с ним фронт, который с осадками распространит теплую и влажную воздушную массу.
Будет облачно, пройдет небольшой, местами — умеренный снег, на дорогах образуется гололедица, кое-где — изморозь, утром в отдельных районах туманы. Ветер южной четверти 4−9 м/с, локально порывы до 13 м/с. Температура воздуха минус 5−10, в низинах — до 14 градусов.
Непосредственно в Челябинске ожидается небольшой снег и минус 7−9 градусов.
В семь утра в центре города минус 20, влажность 83%, ветер южный 1 м/с, атмосферное давление 746 мм ртутного столба, что немного выше нормы.
В воскресенье погода будет теплой: ночью минус 5−10, днем — до нуля. Осадки в большинстве районов прекратятся лишь днем в понедельник, после того, как обширный циклон уступит свое влияние области высокого давления.