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Теплый фронт принесет на Южный Урал умеренные снегопады и устойчивое потепление

Теплый фронт принесет на Южный Урал умеренные снегопады и потепление, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +1° 2 м/с 86% 756 мм рт. ст. +4°

Днем в субботу с северо-запада начнет влиять периферия очередного североатлантического циклона и связанный с ним фронт, который с осадками распространит теплую и влажную воздушную массу.

Будет облачно, пройдет небольшой, местами — умеренный снег, на дорогах образуется гололедица, кое-где — изморозь, утром в отдельных районах туманы. Ветер южной четверти 4−9 м/с, локально порывы до 13 м/с. Температура воздуха минус 5−10, в низинах — до 14 градусов.

Непосредственно в Челябинске ожидается небольшой снег и минус 7−9 градусов.

В семь утра в центре города минус 20, влажность 83%, ветер южный 1 м/с, атмосферное давление 746 мм ртутного столба, что немного выше нормы.

В воскресенье погода будет теплой: ночью минус 5−10, днем — до нуля. Осадки в большинстве районов прекратятся лишь днем в понедельник, после того, как обширный циклон уступит свое влияние области высокого давления.