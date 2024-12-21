Министр здравоохранения рассказала о важных изменениях в системе ОСМС

«Дублирование услуг в двух пакетах ГОБМП и ОСМС, их непрозрачность, отсутствие четких границ, к тому же несоответствие с финансовым обеспечением, и в конечном счете нарекания со стороны потребителей медуслуг, потребовало принципиально новых механизмов их формирования. Для перехода к однопакетному финансированию специалистами ведомства, внешними экспертами был разработан детальный план, проведен масштабный анализ всех медицинских услуг, их стоимости. Важным якорем этих преобразований для нас остается максимальный охват системой обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) и обеспечение доступности медицинской помощи для всех слоев населения».