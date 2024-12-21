Министр здравоохранения рассказала о важных изменениях в системе ОСМС

По словам министра, все, что выходит за пределы этого пакета, должно покрываться через систему медицинского страхования.
Проект закона, регламентирующий данные изменения, уже размещен на портале открытых НПА.
«Дублирование услуг в двух пакетах ГОБМП и ОСМС, их непрозрачность, отсутствие четких границ, к тому же несоответствие с финансовым обеспечением, и в конечном счете нарекания со стороны потребителей медуслуг, потребовало принципиально новых механизмов их формирования. Для перехода к однопакетному финансированию специалистами ведомства, внешними экспертами был разработан детальный план, проведен масштабный анализ всех медицинских услуг, их стоимости. Важным якорем этих преобразований для нас остается максимальный охват системой обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) и обеспечение доступности медицинской помощи для всех слоев населения».
По ее словам, в страховой модели государство продолжит вносить взносы за 15 категорий льготников, куда входят дети, беременные, пенсионеры, студенты, безработные, лица с инвалидностью и многие другие категории населения.
«Данные социально уязвимые категории, а они составляют свыше 11,9 млн казахстанцев, защищены государством и им будет обеспечен доступ к медицинской помощи на всех уровнях, в том числе к услугам ПМСП. Застрахованные в системе ОСМС граждане трудоспособного возраста, а это 5 млн. человек, также сохранят доступ к медицинской помощи в полном объеме».
Кроме того, по информации министра, свыше 1 млн граждан трудоспособного возраста, относящихся к кризисным (Д) и экстренным (Е) уровням социального благополучия, то есть с низким уровнем дохода, с 2026 года войдут в число застрахованных в системе ОСМС за счет местных исполнительных органов и смогут беспрепятственно получать дополнительно медицинскую помощь в пакете ОСМС.
Остальные категории, относящиеся к категории A, B, C согласно цифровой карте семьи МТСЗН, имеющие достаточные доходы, должны будут самостоятельно страховаться для получения плановой медицинской помощи, а экстренная будет обеспечиваться за счет государства.
В результате включения данных категорий граждан в систему ОСМС уровень застрахованности в группе лиц, имеющих социально-значимые заболевания, возрастет до 93%.
«Таким образом, мы видим, что принятые меры позволят обеспечить максимальный охват населения страхованием, а соответственно — доступность медицинской помощи. Сам единый пакет базовой государственной медицинской помощи будет включать все необходимые услуги независимо от статуса застрахованности: скорая помощь, экстренная стационарная помощь, диагностика и лечение социально значимых заболеваний (в том числе ВИЧ, туберкулез, онкологические болезни), паллиативная помощь и профилактические скрининги».
Министр отмечает, что данный объем услуг является достаточным и покрывает все необходимые услуги медицинской помощи для пациентов с острыми и хроническими заболеваниями.
Нововведением станет, что с 2027 года ПМСП будет также включен в ОСМС, что создаст полноценный Единый пакет медицинской помощи. Этот пакет будет составлять 30% государственного финансирования и 70% — от системы ОСМС.