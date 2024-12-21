В школах Красноярского края пройдут уроки, посвященные сохранению белого медведя

В уроках принимают участие волонтеры «Чистой Арктики», руководители регионов арктической зоны.
На занятиях школьники узнают, почему белый медведь является ценным видом и находится под охраной не только в России, но и в мире, отмечает пресс-служба АНО «Чистая Арктика». Также ребятам расскажут, как люди могут мирно сосуществовать с животным в ареале его обитания, как избежать конфликта и какие правила обязательно нужно соблюдать туристам во время путешествия в Арктику.
В течение декабря уроки также пройдут в Красноярском крае, Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах и Архангельской области.
«Мы понимаем, что освоение минерально-сырьевой базы арктических регионов в ближайшие годы будет все более активным, существенно вырастет пропускная способность Северного морского пути. А значит, и число встреч человека и белого медведя увеличится, поэтому вот такая образовательная работа с жителями разных возрастов в рамках проекта будет вестись на системной основе», — рассказал координатор проекта «Медвежий патруль» от АНО «Чистая Арктика» Александр Марков.