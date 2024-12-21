В школах Красноярского края пройдут уроки, посвященные сохранению белого медведя

На занятиях школьники узнают, почему белый медведь является ценным видом и находится под охраной не только в России, но и в мире, отмечает пресс-служба АНО «Чистая Арктика». Также ребятам расскажут, как люди могут мирно сосуществовать с животным в ареале его обитания, как избежать конфликта и какие правила обязательно нужно соблюдать туристам во время путешествия в Арктику.