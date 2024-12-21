Россиян ждет шестидневная рабочая неделя с 23 по 28 декабря

Последняя рабочая неделя 2024 года для россиян продлится с 23 по 28 декабря. Согласно постановлению правительства, рабочий день с понедельника, 30 декабря, был перенесен на субботу, 28 декабря. Это позволит организовать продолжительный период отдыха с 29 декабря по 8 января, продолжительностью в 11 дней.
31 декабря, которое ранее считалось рабочим днем, теперь станет выходным, поскольку на эту дату был перенесен выходной с 7 января.
Рабочий день 28 декабря останется полноценным, так как был перенесен с обычного рабочего дня. Однако работодатели могут принять решение о его сокращении по своему усмотрению.
Ранее доцент Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман выразил уверенность в том, что 31 декабря рано или поздно станет официально выходным днём.
Напомним, гражданам будет предоставлен отдых с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.