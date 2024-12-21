Россиян ждет шестидневная рабочая неделя с 23 по 28 декабря

Последняя рабочая неделя 2024 года для россиян продлится с 23 по 28 декабря. Согласно постановлению правительства, рабочий день с понедельника, 30 декабря, был перенесен на субботу, 28 декабря. Это позволит организовать продолжительный период отдыха с 29 декабря по 8 января, продолжительностью в 11 дней.