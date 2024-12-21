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В Красноярске проверили работу Кирпичного завода

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Во время действия режима неблагоприятных метеоусловий инспекторы экологического надзора проверили работу ООО «Первый кирпичный завод», расположенного в Железнодорожном районе. О дымящих трубах завода горожане сообщили на горячую линию министерства.

Источник: Минэкологии Красноярского края

На период НМУ предприятие обязалось полностью отключать печь сушильных камер и на 25% снижать производительность печи обжига кирпича. Эти мероприятия позволяют остановить работу двух труб из четырех, а также на 70% сократить объем сжигаемого топлива.

Проверка показала, что предприятие выполняет указанные мероприятия по снижению нагрузки на атмосферный воздух: две трубы не дымят, отмечает пресс-служба ведомства.

На двух остальных трубах сотрудники Минэкологии и краевого центра мониторинга качества окружающей среды взяли отборы проб и передали их в стационарную лабораторию на исследование.

Напомним, режим НМУ объявлен в Красноярске с 18 декабря и продлится до 22 декабря. Инспекторы экологического надзора патрулируют улицы краевого центра на предмет выявления несанкционированных источников загрязнения воздуха, проверяют предприятия, выезжают по звонкам горожан.

Сообщать о нарушениях природоохранного законодательства можно по телефону круглосуточной горячей линии: 8−800−20−11−116.

экология