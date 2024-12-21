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В Красноярске появятся новые правила цветового оформления

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Управление архитектуры объявило торги на разработку колористической концепции города.

Источник: Reuters

Подрядчик должен проанализировать существующую застройку, назначение объектов, их сочетание с природным ландшафтом, а также изучить палитру, которая уже используется в оформлении исторических и современных зданий в Красноярске.

Итоги торгов подведут в начале января, отмечает пресс-служба мэрии.

До начала ноября 2025 года подрядчику предстоит создать единый цветовой образ города, а также предложить гармоничные сочетания фасадов.

«Цветовая концепция поможет усовершенствовать существующий облик города, сделать его более привлекательным для жителей и гостей. Выполнять эти требования архитекторы и строители должны будут как при возведении новых объектов, так и при работе со зданиями, которые ждет реконструкция или капитальный ремонт», — прокомментировала руководитель управления архитектуры Юлия Соловарова.

архитектура