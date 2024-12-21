В Красноярске появятся новые правила цветового оформления

«Цветовая концепция поможет усовершенствовать существующий облик города, сделать его более привлекательным для жителей и гостей. Выполнять эти требования архитекторы и строители должны будут как при возведении новых объектов, так и при работе со зданиями, которые ждет реконструкция или капитальный ремонт», — прокомментировала руководитель управления архитектуры Юлия Соловарова.