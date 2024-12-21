«Страшно пешком пройти»: ледяной плен сковал квартал во Владивостоке

Во Владивостоке из-за утечки воды на дороге образовался ледяной накат. На улице Русская, 27 произошла коммунальная авария — на проезжую часть вытекла вода, которая из-за минусовой температуры превратилась в ледяной покров. Тротуар в этом месте также покрыт льдом, что создаёт опасность для пешеходов, сообщает тг-канал Vladivostokincidents (18+).
На место прибыла аварийная служба, однако, по словам очевидцев, на данный момент работы по устранению утечки ещё не начались. Жители опасаются, что обледенение дороги может привести к аварийным ситуациям, как для водителей, так и для пешеходов.
Когда начнутся ремонтные работы и как долго продлится устранение проблемы, пока неизвестно. Коммунальные службы призывают жителей соблюдать осторожность в районе аварии.